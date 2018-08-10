Росздравнадзор: Жизненно важные лекарства подорожали в России на 1,3% за январь-июль

Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) выросли за январь-июль 2018 г. в среднем по России на 1,3%. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В июле 2018 г. уровень розничных цен на ЖНВЛП амбулаторного сегмента не изменился. В целом, в среднем по России за семь месяцев текущего года цены на данные лекарственные препараты повысились на 1,3%: ЖНВЛП стоимостью до 50 руб. — на 0,8%; стоимостью от 50 до 500 руб. и свыше 500 руб. — на 1,4%, и 1,9% соответственно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что заметных изменений количества наименований таких лекарств как в амбулаторном, так и в госпитальном сегментах в динамике по месяцам в 2017-2018 гг. не наблюдается.