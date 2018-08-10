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Главгосэкспертиза сэкономила более 120 миллиардов рублей за первое полугодие 2018 года
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Главгосэкспертиза сэкономила более 120 миллиардов рублей за первое полугодие 2018 года 

RUБЕЖ 37 минут назад
Фото: RUБЕЖ
Общее снижение заявленной сметной стоимости объектов, документация по которым проходила экспертизу в Главгосэкспертизе России в I полугодии 2018 года, составило более 120 миллиардов рублей, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости Главгосэкспертизой России было сэкономлено 60 миллиардов рублей средств федерального бюджета.
Всего за первые шесть месяцев года Главгосэкспертиза выдала 3 138 заключений. Рост количества выданных заключений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 30%.
Такой рост, в основном, достигнут за счет двукратного увеличения количества заключений, выдаваемых Главгосэкспертизой России по итогам проведения проверки достоверности определения сметной стоимости. Увеличение же, в свою очередь, связано с внесением изменений в постановление правительства Российской Федерации № 427 от 18 мая 2009 года: ими была введена обязательность проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств соответствующих бюджетов.
Государственное задание на 2018 год по услугам проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства по итогам I полугодия 2018 года выполнено на 84% от запланированного годового объема услуг, государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий — на 54%.
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