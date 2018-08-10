В Удмуртии почти на 20% сократился размер среднего лимита по кредитным картам

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 18,2 процента сократился размер среднего лимита по кредитным картам. Во втором квартале 2018 года этот показатель составляет 38,3 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Годом ранее средний лимит составлял 46,8 тыс. рублей.

Наибольшая динамика снижения была зафиксирована в Ненецком АО (-49,0%), Астраханской области (-37,1%), Республике Калмыкия (-36,0%), Республике Коми (-34,7%), Тверской (-31,9%) и Пензенской (-31,3%) областях.

При этом самый высокий лимит у держателей карт в Москве (89,8 тыс. рублей), Сахалинской области (66 тыс. рублей) и Камчатском крае (65,8 тыс. рублей).

Если говорить о географических соседях Удмуртии, то в Татарстане средний лимит составляет 38,5 тыс. рублей при отрицательной динамике в 29,9%, В Пермском крае 41,4 тыс. рублей при снижении лимита на 20,2%, в Башкирии средняя величина 38,2 тыс. рублей, при снижении на 20,9%.