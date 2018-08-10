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В Удмуртии почти на 20% сократился размер среднего лимита по кредитным картам
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В Удмуртии почти на 20% сократился размер среднего лимита по кредитным картам 

ИА «Сусанин» 19 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 18,2 процента сократился размер среднего лимита по кредитным картам. Во втором квартале 2018 года этот показатель составляет 38,3 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
Годом ранее средний лимит составлял 46,8 тыс. рублей.
Наибольшая динамика снижения была зафиксирована в Ненецком АО (-49,0%), Астраханской области (-37,1%), Республике Калмыкия (-36,0%), Республике Коми (-34,7%), Тверской (-31,9%) и Пензенской (-31,3%) областях.
При этом самый высокий лимит у держателей карт в Москве (89,8 тыс. рублей), Сахалинской области (66 тыс. рублей) и Камчатском крае (65,8 тыс. рублей).
Если говорить о географических соседях Удмуртии, то в Татарстане средний лимит составляет 38,5 тыс. рублей при отрицательной динамике в 29,9%, В Пермском крае 41,4 тыс. рублей при снижении лимита на 20,2%, в Башкирии средняя величина 38,2 тыс. рублей, при снижении на 20,9%.
«Средние размеры лимитов снижаются более двух лет, несмотря на увеличение темпов выдачи новых кредитных карт, — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. — При этом региональная ситуация отличается неоднородностью: большинство регионов демонстрирует сокращение размеров лимитов, однако в некоторых субъектах федерации лимиты, напротив, увеличились. Это свидетельствует о том, что кредиторы стараются максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе, за счет активного использования банками системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков.
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