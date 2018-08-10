Предприятия медицины и фармацевтики раскупают имущество «Ангарского управления строительства»

«Международное учреждение здравоохранения и дополнительного образования НИИ клинической медицины» (МУЗ ДО НИИ КМ) приобрело часть недвижимости ОАО «Ангарское управление строительства» (АУС) — некогда крупнейшего предприятия строительной отрасли в Иркутской области. Итоги торгов опубликованы на сайте единого реестра сведений о банкротстве.

Право аренды земельного участка площадью 11,4 тыс. кв. м в центральной части Ангарска обойдется учреждению в 46,9 млн руб. На участке располагается шестиэтажное административное здание. Работающее в Ангарске МУЗ ДО НИИ КМ оказалось единственным претендентом на этот лот. Еще один земельный участок площадью 33,3 тыс. кв. м, на котором расположено трехэтажное административное здание, достался ООО «Фармагарант». Компания заплатит за него почти 29,9 млн руб.

В структуру АУС ранее входили строительно-монтажные управления, заводы железобетонных изделий, деревообрабатывающий комбинат, ремонтно-механический и кирпичный заводы и др. Как сообщали Sibnovosti.ru, в мае 2015 года ОАО АУС было признано банкротом. По данным об аффилированных лицах на 30 июня 2017 года, его основным владельцем является Алексей Иванченко (78,09% акций). Согласно отчетности предприятия, по итогам первого полугодия 2017 года оно получило прибыль в размере 18,4 млн руб. В феврале 2018 года арбитражный суд Иркутской области продлил в ОАО АУС процедуру банкротства до 15 августа 2018 года. Часть имущества уже удалось реализовать. ООО «Спецстройсервис» приобрело здания и землю в поселке Байкальск в черте Ангарска за 34,58 млн руб.