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На развитие инфраструктуры индустриальных парков на Среднем Урале выделили около 130 млн рублей
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На развитие инфраструктуры индустриальных парков на Среднем Урале выделили около 130 млн рублей 

Информационный портал Свердловской области 1 час назад
На создание и модернизацию объектов инфраструктуры для резидентов индустриальных парков Свердловской области в 2019 и 2020 годах из областного бюджета будут направлены субсидии в 128,5 миллиона рублей. Порядок предоставления средств установлен 10 августа на заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев.
«Реализация проекта позволит стимулировать создание и развитие индустриальных парков на территории Свердловской области, обеспечит дополнительный приток инвестиций в регион», — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.
Субсидии управляющим компаниям индустриальных парков будут предоставляться по результатам конкурсного отбора. Средства предназначены для создания, модернизации или реконструкции объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, а также зданий, строений и сооружений, предназначенных для резидентов индустриального парка.
Претендовать на предоставление субсидии могут индустриальные парки, которые входят в федеральный реестр и отвечают требованиям Минпромторга РФ.
В областном бюджете на 2019 год предусмотрены 64,5 миллиона рублей, еще 64 миллиона рублей предусмотрены на 2020 год.
Напомним, в настоящее время в Свердловской области действуют 10 индустриальных парков.
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