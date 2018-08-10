На развитие инфраструктуры индустриальных парков на Среднем Урале выделили около 130 млн рублей

На создание и модернизацию объектов инфраструктуры для резидентов индустриальных парков Свердловской области в 2019 и 2020 годах из областного бюджета будут направлены субсидии в 128,5 миллиона рублей. Порядок предоставления средств установлен 10 августа на заседании правительства, которое провел губернатор Евгений Куйвашев

«Реализация проекта позволит стимулировать создание и развитие индустриальных парков на территории Свердловской области, обеспечит дополнительный приток инвестиций в регион», — отметила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова

Субсидии управляющим компаниям индустриальных парков будут предоставляться по результатам конкурсного отбора. Средства предназначены для создания, модернизации или реконструкции объектов коммунальной, транспортной инфраструктуры, а также зданий, строений и сооружений, предназначенных для резидентов индустриального парка.

Претендовать на предоставление субсидии могут индустриальные парки, которые входят в федеральный реестр и отвечают требованиям Минпромторга РФ

В областном бюджете на 2019 год предусмотрены 64,5 миллиона рублей, еще 64 миллиона рублей предусмотрены на 2020 год.

Напомним, в настоящее время в Свердловской области действуют 10 индустриальных парков.