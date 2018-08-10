Банки не зафиксировали роста спроса на валюту на фоне ослабления рубля 

Банки «ФК Открытие», «Альфа-банк» и «Россельхозбанк» не фиксируют роста спроса на валюту на фоне падения рубля, сообщили RNS в пресс-службах кредитных организаций.
«В банке «Открытие» не наблюдается повышенного интереса к валюте, все в штатном режиме», — сообщили RNS в пресс-службе. В пресс-службе «Альфа-банка» также сообщили, что «спрос на валюту со стороны клиентов стабилен». «Объем операций по покупке-продаже иностранной валюты с начала недели существенно не изменился», — говорится в сообщении «Россельхозбанка».
Накануне зампред правления Сбербанка Александр Морозов передал через пресс-службу, что спрос населения на валюту на текущей неделе сезонно низкий, каждый день население покупает иностранную валюту за рубли в Сбербанке на сумму до $20 млн 10 августа по состоянию на 10:22 по московскому времени курс доллара увеличился на 0,6% и составил 67,05 руб. Курс евро снизился на 0,15% и составил 76,83 руб.