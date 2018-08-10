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Власти Франции намерены повысить налог на жильё для отдыха
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Власти Франции намерены повысить налог на жильё для отдыха 

Prian.ru 51 минуту назад
Фото: Prian.ru
Налог введён Франсуа Олландом в 2015 году. Закон позволяет местным советам выбирать, стоит ли вводить дополнительную плату, и сейчас всё больше регионов склоняются к положительному решению. Первоначально местные советы могли увеличить налог на 20%, но с 2017 года размер может варьироваться от 5% до 60%, сообщает French-Property.com.
Однако в законе оговорено, что на данную надбавку имеют право только те советы, которые расположены в агломерации, насчитывающей более 50 000 жителей, и где существует заметный дисбаланс между предложением и спросом. К таким зонам во Франции относится 1 151 коммуна в 28 агломерациях. Также растут и цены на курортное жильё во Франции.
Основная цель налога — противостоять росту предложений краткосрочной аренды через такие платформы, как Airbnb, Abritel и HomeAway. Соответственно, дома, которые сдают в долгосрочную аренду, облагаться налогом не будут. Власти надеются, что для избежания пошлины собственнику начнут сдавать второе жильё на долгий срок.
Последние данные правительства показывают, что 207 советов приняли решение о введении данного сбора, что эквивалентно 18% коммун, имеющих на это право. Подавляющее большинство увеличили сбор на 20%, хотя некоторые установили максимальную ставку в 60%. Среди таковых — Париж, Ницца, Сен-Назер, Сен-Жюльен-Ан-Женевуа, Гетари, Устариц и другие.
На уровне департаментов, больше всего советов приняли новый налог в приморских Альпах (41), Верхней Савойе (27) и Атлантических Пиренеях (19), также сбор охватывает все районы Парижа.
Читайте наш подробный материал о содержании недвижимости во Франции.
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