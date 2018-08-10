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Приставы заставили владимирцев вернуть полмиллиарда рублей по кредитам
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Приставы заставили владимирцев вернуть полмиллиарда рублей по кредитам 

АиФ Владимир 52 минуты назад
Фото: АиФ Владимир
По данным ведомства, за полгода в пользу кредитных организаций удалось взыскать более 520 миллионов рублей, завершив 3900 исполнительных производств.
«В последнее время потенциальными должниками по кредитным обязательствам часто становятся граждане, являющиеся поручителями. Отказ заемщика заплатить по счетам по различным причинам приводит к тому, что решением суда долг по кредиту взыскивается с заемщика и поручителя. Бывает и такое, что всю сумму задолженности приходится взыскивать только с поручителя», — отметили в региональном управлении службы судебных приставов.
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