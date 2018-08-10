Квартиру москвички превратили в гостиницу

Мужчина, взявший в аренду квартиру, трансформировал ее в гостиницу. Об этом телеканалу «360» сообщил источник в правоохранительных органах

37-летняя женщина обратилась в правоохранительные органы с жалобой на квартиросъемщика.

Она рассказала, что в 2016 году заключила договор аренды на принадлежащую ей квартиру на северо-востоке Москвы, на улице Бестужевых. Мужчина обещал ей, что вместе с ним в квартире будет жить его супруга.

Женщина не приходилось появляться в квартире в течение двух лет. Накануне, 9 августа, она решила осмотреть жилье. Однако дверь ей не открыли. От соседей женщина узнала, что в квартире все это время проживали другие люди. Когда ей все-таки удалось зайти в помещение, она обнаружила также пропажу телевизора за две тысячи рублей.

Следствие приступило к проверке.