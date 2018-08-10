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Цены на «вторичку» в Некрасовке снизились почти на один процент
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Цены на «вторичку» в Некрасовке снизились почти на один процент 

Управа района Некрасовка 36 минут назад
Фото: Управа района Некрасовка
В июле стоимость недвижимости в Москве продолжала снижаться. Цены на квартиры в районе Некрасовка упали на 0,7 процента.
Такую информацию приводят аналитики одного из ведущих агентств недвижимости.
— Средняя стоимость квадратного метра в Некрасовке на данный момент составляет 124 073 рубля, — отметил один из специалистов.
Специалисты отметили, что цены на жилье в Некрасовке ниже среднемосковского уровня на 25,8 процента. В рейтинге районов Москвы по среднему уровню цен на квартиры Некрасовка занимает 80-е место из 86 возможных. (ис)
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