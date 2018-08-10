Накануне Дня строителей подсчитали, сколько жилья возводят на Ямале

Сегодня в данной сфере насчитывается 1802 организации, где работает более 46 тысяч человек. При этом потребность в строителях высока — более 7 тысяч специалистов. Об этом говорили на совещании под руководством врио губернатора Дмитрия Артюхова.

От того, насколько спорятся дела на стройплощадках, во многом зависит и качество жизни ямальцев, и то, как выглядят города и поселки, как меняется и хорошеет округ. Планы грандиозные. Только в 2018 году по окружным государственным программам на Ямале возводят или проектируют более 130 объектов. Как сообщили в департаменте строительства и жилищной политики ЯНАО, более половины бюджетных средств Адресной инвестиционной программы (АИП) идут на строительство учреждений образования.

— В регионе строят и проектируют 24 детских сада на 4163 места: 12 в рамках АИП, 4 — за счет средств частных инвесторов и 8 — за счет средств местного бюджета. А в прошлом году разрешение на ввод получили шесть дошкольных учреждений, — рассказали в профильном ведомстве.

Вдобавок строится 266 многоквартирных домов общей площадью почти 679 тысяч квадратных метров. За первые семь месяцев года введено в эксплуатацию 13 многоквартирных домов, общей площадью свыше 31 тысячи «квадратов», а всего сдано 763 жилых помещения.

Напомним, в планах властей к концу года расселить 91 тысяч квадратных метров жилья, непригодного для проживания. В новые квартиры переедут почти три тысяч ямальских семей. Выделить на эти цели из окружного бюджета предусмотрено более 6 миллиардов рублей.

За последние восемь лет на Ямале введено около двух миллионов квадратных метров жилья, значительная часть его использована для улучшения жилищных условий северян, в том числе для расселения из аварийных домов.