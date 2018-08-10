Спортивный центр с бассейном построили в подмосковном Долгопрудном

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости . Завершено строительство детского спортивного центра с бассейном в городском округе Долгопрудный Московской области, говорится в пресс-релизе главного управления государственного строительного надзора Подмосковья со ссылкой на главу ведомства Артура Гарибяна

"На площади 6,7 тысячи квадратных метра разместились универсальные спортивные залы, детские игровые зоны, бассейн с раздевалками и душевыми, кафе, гардероб.

В смену посетить спортивный комплекс смогут 196 человек", — отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что объекту выдано заключение о соответствии после устранения всех замечаний.