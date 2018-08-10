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В Башкирии готовы 17 из 100 объектов к 100-летию РБ
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В Башкирии готовы 17 из 100 объектов к 100-летию РБ 

ГОРОБЗОР.РУ 10 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Об этом сообщил на заседании Экспертного совета по бюджетным инвестициям региона министр экономического развития республики Сергей Новиков. Еще 47 объектов находятся на стадии возведения.
— В завершении заседания членами Экспертного совета обсужден вопрос о выделении средств на строительство ФОК в селе Толбазы Аургазинского района, детского сада села Тазларово Зианчуринского района, а также на приобретение дополнительного оборудования для объектов образования, — говорится в пресс-релизе.
Напомним, к 100-летию образования РБ на территории Башкирии планируется возвести 100 объектов, среди которых больницы, школы, детские сады. 20 из них будут располагаться на территории Уфы. Стоимость объектов в башкирской столице оценивается в 18,5 млрд рублей.
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