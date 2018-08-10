Земельные сертификаты для многодетных семей на Вологодчине могут заменить денежными выплатами

О мерах дополнительной поддержки многодетных семей, которые сейчас разрабатывает Правительство Вологодской области, рассказал заместитель Губернатора Эдуард Зайнак. 9 августа он провел пресс-завтрак с журналистами региона.

«Семьи, получившие земельный сертификат, смогут выбрать, что им больше нужно: земля или деньги, которые выделит бюджет области. Размер финансирования предполагается определить, исходя из среднеобластной кадастровой стоимости квадратного метра земли. Эти средства можно будет направить на приобретение жилья, выплату ипотеки или другие цели. Таким образом, мы намерены сократить количество многодетных семей, которые сегодня стоят в очереди на землю в нашей области», — прокомментировал заместитель Губернатора Эдуард Зайнак.

По состоянию на 1 августа, в очереди на получение земельных участков стоит порядка 10 тыс. многодетных семей. В резерве имеется 4,5 тыс. наделов, которые нужно сформировать и поставить на кадастровый учет.