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Американцы и китайцы придумали жилье для россиян
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Американцы и китайцы придумали жилье для россиян 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В России стартовало народное голосование за лучшие варианты планировок стандартного жилья. Об этом говорится в сообщении ипотечного регулятора «Дом.рф», поступившем в редакцию в пятницу, 10 августа.
В конкурсе, организованном Минстроем России и «Дом.рф», участвуют 695 проектов домов из 37 стран, в том числе из США, Китая, Испании, Великобритании, Австралии и Бразилии. Голосование за лучшие варианты планировок проводится на сайте конкурс-дом.рф.
Цель соревнования — выбрать лучшие планировочные решения квартир среднего и увеличенного размера: 25-30-метровых, 45-50-метровых, 65-70-метровых, 85-90-метровых и 105-110-метровых. Народное голосование продлится до 16 августа. Лидеры автоматически пройдут во второй тур и примут участие в выставке проектов.
Победителей конкурса определит международное жюри. Им выплатят денежные премии в размере от одного до двух миллионов рублей.
Ранее были опубликованы результаты опроса, целью которого было выявить параметры идеального для россиян жилья. Выяснилось, что мужчинам важна прежде всего площадь квартиры, женщинам — функциональность планировки, а детям — наличие пространства для игр.
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