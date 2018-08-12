Главгосстройнадзор проводит проверку строительства крытого катка в Химках

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области проводят проверку хода строительства крытого катка в Химках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на его начальника Артура Гарибяна.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства крытого катка на ул. Совхозная в городском округе Химки. В настоящее время на объекте ведется устройство несущих металлических конструкций, кладка внутренних кирпичных перегородок, ведутся монолитные работы несущих конструкций. Возведение объекта соответствует графику», — сказал А. Гарибян.

В пресс-службе уточнили, что по проекту в здании спортивного центра, общей площадью 4 тыс. 25 кв. м, разместится крытый каток с искусственным льдом с трибунами для зрителей на 190 мест. Комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий различных социально-возрастных групп населения и тренировочного процесса по хоккею с шайбой, фигурному катанию и массового катания. В составе комплекса также разместятся раздевалки, медкабинет, тренерская, гардероб, буфет, инвентарные, а также ряд административно-бытовых помещений. Пропускная способность катка составит 320 человек в смену. Плановый срок завершения строительства объекта — IV квартал 2018 г.