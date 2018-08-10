Крытый каток в Химках достроят до конца 2018 года

Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства крытого катка на улице Совхозной в городском округе Химки, его возведение планируют закончить в четвертом квартале 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По проекту, в двухэтажном здании спортивного центра общей площадью 4025 квадратных метров разместится крытый каток с искусственным льдом, с трибунами для зрителей на 190 мест.

«Комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий различных социально-возрастных групп населения и тренировочного процесса по хоккею с шайбой, фигурному катанию и массового катания. В составе комплекса также разместятся раздевалки, медкабинет, тренерская, гардероб, буфет, инвентарные, а также ряд административно-бытовых помещений. Пропускная способность катка составит 320 человек в смену», — сказал руководитель подмосковного Главгосстройнадзора Артур Гарибян

Проектом предусмотрено размещение автостоянки на территории. Будет выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы.

«В настоящее время на объекте ведется устройство несущих металлических конструкций, кладка внутренних кирпичных перегородок, ведутся монолитные работы несущих конструкций. Возведение объекта соответствует графику», — добавил Гарибян.