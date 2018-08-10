Волгоград попал на 19 месте по уровню зарплат в сфере строительства

Волгоград оказался на 19 месте по зарплате для строителей и вошел в пятерку городов с самыми низкими зарплатами в данной отрасли. Эксперты «Avito Работа» провели исследование в преддверии профессионального праздника.

По данным сайта, за первые шесть месяцев 2018 года искать строителей в Волгограде стали на 21,4% активнее и готовы им платить на 10,4% больше, чем в прошлом году. Эта деятельность стала 2-й по востребованности. Интерес соискателей к этой работе сократился на 0,5%. В Волгограде строителям готовы предложить 35 603 рубля, в Москве — 65 673 рубля; в Санкт-Петербурге — 55 843; в Ростове-на-Дону — 43 858. Меньше всего платят в Тольятти — 35 521 рубль, Ульяновске — 35 401 рубль и Ижевске — 30 132. Средняя заработная плата по стране составила 44 916 рублей, что на 7,4% выше показателя прошлого года — 41 824 рубля.