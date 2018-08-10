Московский парк «Тюфелева роща» могут расширить

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Созданный в Даниловском районе Москвы в рамках проекта ЖК «Зиларт» парк «Тюфелева роща» могут расширить, рассказал РИА Недвижимость управляющий «ЛСР. Недвижимость-М» Иван Романов.

В рамках проекта «Зиларт» уже создали новый парк «Тюфелева роща», который в пятницу осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Проект парка был разработан известным голландско-американским ландшафтным дизайнером и урбанистом Джерри Ван Эйком. В рамках проекта благоустроено 10 гектаров общественного пространства. Высажено порядка 3,5 тысячи деревьев и кустарников, разбиты цветники площадью почти 11 тысяч квадратных метров. Также парк украшает арт-объект в виде перголы длиной 1,3 километра, она выполняет одновременно функции прогулочной зоны, смотровой площадки, беседки и павильона.

"Парк «Тюфелева роща» — это всего лишь начало создания большой парковой зоны, и она будет продолжена с другой стороны на площадке «ЗИЛ-Юг», — сказал Романов.

По его словам, у города уже есть утверждённый проект планировки территории «ЗИЛ-Юг», а основные градостроительные решения для нее схожи с теми, которые сейчас применяются на площадке «ЗИЛ-Север», где и строится «Зиларт».

"Ссылаясь на этот проект планировки, мы можем с уверенностью утверждать, что там основные решения применены такие же. Под парк предусмотрена почти такая же площадь, а сам парк будет отделять жилую застройку от линии МЦК", — сказал Романов.

Получит ли новая парковая территория название «Тюфелева роща» пока говорить рано, считает он. «Но это будет продолжение реализации проекта озеленения и создания на территории бывшей промзоны рекреационных пространств», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что ООО «Развитие» (учреждено группой «ЛСР» и АФК «Система») признано победителем конкурса на право заключения договора купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «ЗИЛ-Юг». На южном участке промзоны площадью более 100 гектаров инвестору предстоит возвести 1,5 миллиона квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости, а также социальные объекты. На северных участках бывшей промзоны девелоперская компания ЛСР получила 65 гектаров земли для своего жилого проекта «Зиларт». В рамках проекта планируется построить к 2024 году более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 760 тысяч квадратных метров жилья.