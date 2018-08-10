Полугодовая чистая прибыль группы ОТП в России по МСФО составила 2,9 млрд рублей

Чистая прибыль группы ОТП в России по итогам первого полугодия 2018 года составила 2,9 млрд рублей, что на 29% больше показателя прошлого года. Таковы данные консолидированной отчетности группы по МСФО.

«В связи с интеграцией проекта Touch Bank в ОТП Банк , cо второго квартала 2018 года его финансовые результаты включаются в консолидированную отчетность ОТП Банка Россия. Без учета проекта Touch Bank чистая прибыль российского бизнеса группы в первом полугодии составила 3,6 миллиарда рублей», — отмечается в релизе.

Чистые комиссионные доходы группы выросли в рублевом выражении на 21% по сравнению с первым полугодием 2017-го, до 2,9 млрд рублей.

Совокупный кредитный портфель банка достиг 128,7 млрд рублей (рост год к году — 28%).

Объем розничных кредитов оказался на уровне 114,8 млрд рублей, объем корпоративных кредитов вырос на 36%, до 13,9 млрд рублей. Портфель розничных депозитов увеличился на 21%, до 68 млрд рублей; портфель корпоративных депозитов — до 14,3 млрд рублей (рост составил 52%).