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Почти полтысячи молодых ставропольских семей получили сертификаты на жильё
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Почти полтысячи молодых ставропольских семей получили сертификаты на жильё 

АиФ Ставрополье 57 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Города и районы Ставрополья получили ещё 344 миллиона рублей на реализацию программы «Молодая семья», сообщили STAVAIF.RU в краевом минстрое.
Всего на начало августа в крае распределены 860 млн рублей, за счёт которых смогут улучшить жилищные условия 1,3 тысячи молодых семей.
«498 семей края уже получили свидетельства для приобретения жилья», — заявил на совещании в министерстве зампред краевого правительства Александр Золотарёв.
Чиновники призвали участников программы не затягивать с приобретением жилья, так как на это им отведено семь месяцев.
Всего в этом году приобрести дома и квартиры смогут больше 1,7 тысячи молодых семей. Существенно сократить очередь помогла инициатива губернатора Ставрополья, благодаря которому из краевого бюджета было выделено дополнительно более одного миллиарда рублей.
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