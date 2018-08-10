Почти полтысячи молодых ставропольских семей получили сертификаты на жильё

Города и районы Ставрополья получили ещё 344 миллиона рублей на реализацию программы «Молодая семья», сообщили STAVAIF.RU в краевом минстрое.

Всего на начало августа в крае распределены 860 млн рублей, за счёт которых смогут улучшить жилищные условия 1,3 тысячи молодых семей.

«498 семей края уже получили свидетельства для приобретения жилья», — заявил на совещании в министерстве зампред краевого правительства Александр Золотарёв

Чиновники призвали участников программы не затягивать с приобретением жилья, так как на это им отведено семь месяцев.

Всего в этом году приобрести дома и квартиры смогут больше 1,7 тысячи молодых семей. Существенно сократить очередь помогла инициатива губернатора Ставрополья, благодаря которому из краевого бюджета было выделено дополнительно более одного миллиарда рублей.