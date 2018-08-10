Новикомбанк увеличил процентный доход почти до 10 млрд рублей в I полугодии

МОСКВА, 10 августа. / ТАСС /. Новикомбанк увеличил процентный доход в I полугодии по РСБУ до 9,9 млрд рублей, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 7,75% в начале года до текущих 7,25% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

При этом относительно I полугодия 2017 года процентный доход Новикомбанка за первые шесть месяцев 2018 года вырос на 1,3%.

"Рост кредитного портфеля юридическим лицам обеспечил Новикомбанку процентный доход в размере 9,9 млрд рублей. По итогам второго квартала значение этого показателя составило 5,1 млрд рублей, увеличившись по отношению к результату первого квартала на 5%. При оценке данного результата необходимо учесть, что он наблюдается на фоне быстрого снижения рыночных процентных ставок — Банк России за тот же период сократил свою ключевую ставку с 7,75% до 7,25% годовых, а за ним были вынуждены снизить ставки по кредитам и коммерческие банки", — говорится в сообщении Новикомбанка.

Чистый процентный доход Новикомбанка за I полугодие превысил 5 млрд рублей, а показатель отношения операционных расходов к доходам кредитной организации по итогам отчетного периода составил 21,8%. Такое значение показателя свидетельствует об «эффективном управлении затратами и качественной организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные затраты на обеспечение своей деятельности», говорится в сообщении банка.

Операционная прибыль Новикомбанка за первое полугодие 2018 года составила 5,1 млрд рублей. Основным фактором, определившим данный результат, по оценкам банка, стало активное кредитование ведущих промышленных предприятий. При этом чистая прибыль Новикомбанка за первое полугодие 2018 года составила 1,4 млрд рублей.

По итогам первой половины 2018 года Новикомбанк увеличил активы на 4,8%, до 332,7 млрд рублей. Основная часть активов банка (84% от общего объема) сформирована за счет кредитного портфеля, равного 278,8 млрд рублей. Кроме того, за I полугодие кредитный портфель Новикомбанка вырос на 17,6% за счет кредитов, выданных юридическим лицам.

Пассивы банка показали прирост преимущественно за счет средств юридических лиц, которые увеличились на 5,5% и достигли 271,1 млрд рублей. Депозитная база Новикомбанка на протяжении I полугодия оставалась стабильной. В конце июня объем привлеченных средств физических лиц равнялся 23,1 млрд рублей.

Источники собственных средств Новикомбанка увеличились в I полугодии на 18%, составив 32,8 млрд рублей, что отражает рост финансовой устойчивости банка, а так же сохраняющийся потенциал расширения активных операций.