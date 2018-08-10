Экономия на закупках продуктов питания для школ составила 3,5 млн рублей 

Комитет по организации государственных закупок администрации Псковской области подвёл итоги совместных торгов по закупке продуктов питания для учреждений образования области. Всего комитет по организации госзакупок провёл 24 совместных электронных аукциона с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов 24,5 млн рублей. По их итогам до конца августа текущего года будут заключены контракты на общую сумму в 21 млн рублей. Экономия бюджетных средств составила 3,5 млн рублей или 14,3 процента. Поставка продуктов питания в учреждения образования области будет осуществляться с 1 сентября и до конца 2018 года. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».