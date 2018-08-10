Тендер на строительство микрорайона для ССК «Звезда» не состоялся

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Тендер на строительство микрорайона «Зеленый» для судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте госзакупок.

ССК «Звезда» в мае объявил запрос предложений с максимальной ценой 4,8 миллиарда рублей на проектирование и строительство к 2024 году жилых домов на 2252 квартиры. Итоги планировалось подвести в августе, но не одной заявки на тендер не поступило, говорится в документации закупки.

В начале июля генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко сообщал о планах построить до 2023 года для сотрудников судоверфи «Звезда» почти семь тысяч квартир в семи микрорайонах.