Тендер на строительство микрорайона для ССК «Звезда» не состоялся 

МОСКВА, 10 авг — РИА Недвижимость. Тендер на строительство микрорайона «Зеленый» для судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края не состоялся из-за отсутствия заявок, сообщается на сайте госзакупок.
ССК «Звезда» в мае объявил запрос предложений с максимальной ценой 4,8 миллиарда рублей на проектирование и строительство к 2024 году жилых домов на 2252 квартиры. Итоги планировалось подвести в августе, но не одной заявки на тендер не поступило, говорится в документации закупки.
В начале июля генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко сообщал о планах построить до 2023 года для сотрудников судоверфи «Звезда» почти семь тысяч квартир в семи микрорайонах.
Проект создания судостроительного комплекса на базе Дальневосточного завода «Звезда» реализует консорциум «Роснефтегаза», "Роснефти" и Газпромбанка. Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне— и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.