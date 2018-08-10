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Чаще всего в Псковской области встречается зарплата в 13 тысяч рублей
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Чаще всего в Псковской области встречается зарплата в 13 тысяч рублей 

Псковская губерния 27 минут назад
В Псковской области размер модальной заработной платы (встречается чаще других) составляет около 13 000 рублей, сообщает пресс-служба областного совета профсоюзов со ссылкой на Псковстат и trud.com. Наиболее высокооплачиваемой отраслью в Псковской области является строительство. Средняя заработная плата здесь составляет 36 250 рублей. Дальше идет производство (33 750), страхование (33 000) и топ менеджмент (31 975). Отметим, что медианная зарплата (зарплата среднего человека) в Псковской области в полтора раза выше прожиточного минимума и составляет чуть больше 16 000 рублей. В России медианная зарплата находится на уровне 26 000 рублей.
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