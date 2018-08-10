Казначейство предложит банкам 55 млрд руб и $500 млн для размещения на депозитах

Казначейство России проведет аукционы по распределению средств федерального бюджета на банковских депозитах, свидетельствуют материалы ведомства.

14 августа Казначейство России предложит банкам 20 миллиардов рублей на период с 15 августа по 19 сентября (35 дней). На следующий день на аукционе предложат 15 миллиардов рублей на 132 дня. Средства внесут 15 августа, вернут 25 декабря.

16 августа Казначейство предложит 500 миллионов долларов с фиксированной ставкой на срок 12 дней — с 17 по 29 августа.

17 августа на аукционе предложат 20 миллиардов рублей на период с 17 августа по 16 ноября (91 дней).