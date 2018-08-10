Ещё
ЦБ упростит оценку рисков при выдаче потребительских кредитов до 100 тыс. рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.21
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.91
+0.15 Золото
1211.71
–0.06 РТС
1056.93
–0.63
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1403
–0.0251
27.07
1.1655
09.08
05.08
31.07

ЦБ упростит оценку рисков при выдаче потребительских кредитов до 100 тыс. рублей 

Rambler News Service 50 минут назад
ЦБ разрешит банкам оценивать риски по потребительским кредитам, выданным на сумму менее 100 тыс. рублей без справок о доходах при условии увеличения резервов по таким кредитам на 0,5 процентных пункта, следует из сообщения пресс-службы регулятора.
По действующим правилам для оценки кредитных рисков банки должны рассмотреть финансовое положение заемщиков по справкам о доходах.
«В отношении небольших потребительских кредитов (до 100 000 рублей) Банк России планирует разрешить упрощенный и менее трудоемкий для банков подход. При выдаче таких кредитов будет возможно осуществлять оценку рисков по ним на портфельной основе даже при отсутствии документов для оценки финансового положения заемщика с одновременным установлением повышенных требований в части формирования резерва (размер резерва повышается на 0,5 процентного пункта относительно размеров, предусмотренных для соответствующих портфелей)», — говорится в сообщении ЦБ.
В Центробанке напомнили, что по нынешним правилам банки должны оценивать риски по выданным кредитам на любую сумму на основании справок о доходах заемщика.
В пресс-службе Минюста сообщили RNS, что соответствующий проект указания поступил на регистрацию в министерство 31 июля: «Указание Банка России в порядке, установленном правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, поступило 31.07.2018 на государственную регистрацию в Минюст России».
Rambler News Service: последние новости
Казначейство предложит банкам 55 млрд руб и $500 млн для размещения на депозитах В Москве до конца года начнется строительство 110 домов по программе реновации Ростовская область потратит около 60 млн рублей на проектирование нового водозабора
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп начал «крушить» валюты союзников России283
«Если поезда в Россию отменят, случится коллапс»85
Путин выступит с заявлением по пенсионной реформе827
ВТО поддержала Россию в споре с ЕС1
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС147
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
01:50
Россияне в панике оплачивают туры из-за обвала рубля
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение