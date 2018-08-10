ЦБ упростит оценку рисков при выдаче потребительских кредитов до 100 тыс. рублей

ЦБ разрешит банкам оценивать риски по потребительским кредитам, выданным на сумму менее 100 тыс. рублей без справок о доходах при условии увеличения резервов по таким кредитам на 0,5 процентных пункта, следует из сообщения пресс-службы регулятора.

По действующим правилам для оценки кредитных рисков банки должны рассмотреть финансовое положение заемщиков по справкам о доходах.

«В отношении небольших потребительских кредитов (до 100 000 рублей) Банк России планирует разрешить упрощенный и менее трудоемкий для банков подход. При выдаче таких кредитов будет возможно осуществлять оценку рисков по ним на портфельной основе даже при отсутствии документов для оценки финансового положения заемщика с одновременным установлением повышенных требований в части формирования резерва (размер резерва повышается на 0,5 процентного пункта относительно размеров, предусмотренных для соответствующих портфелей)», — говорится в сообщении ЦБ.

В Центробанке напомнили, что по нынешним правилам банки должны оценивать риски по выданным кредитам на любую сумму на основании справок о доходах заемщика.