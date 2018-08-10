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Прокуратура Москвы предостерегла одного из застройщиков от нарушений прав дольщиков
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Прокуратура Москвы предостерегла одного из застройщиков от нарушений прав дольщиков 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Прокуратура Москвы вынесла предостережение о недопустимости нарушений прав дольщиков главе компании, строящей жилой комплекс «Баркли Медовая долина». Об этом сообщили журналистам в столичной прокуратуре, где прошло заседание межведомственной рабочей группы по защите прав дольщиков.
"Руководитель ООО «Логитек», осуществляющего строительство жилого комплекса «Баркли Медовая долина», заместителем прокурора города предостережен о недопустимости нарушений действующего законодательства в области долевого строительства", — сообщили в прокуратуре.
Как отметили в прокуратуре, на заседании обсуждены вопросы исполнения мероприятий по завершению строительства ЖК «Царицыно» (самый сложный долгострой столицы, начал возводиться в 2006 году и должен был быть сдан к 2012 году. Совладелец группы компаний «Настюша», куда входит заключивший более 4 тыс. договоров с дольщиками «Московский комбинат хлебопродуктов» (МКХ), Игорь Пинкевич с лета прошлого года находится под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков, а МКХ в апреле был признан банкротом — прим. ТАСС). Как отметили в прокуратуре, по «Царицыно» обсуждался в том числе и вопрос выделения бюджетных средств в счет финансирования нового застройщика. Также на рабочей группе рассмотрены принимаемые контролирующими органами и застройщиками меры по вводу в эксплуатацию жилых комплексов «Троицкая ривьера» и «Баркли Медовая долина».
"По итогам заседания принят ряд решений о содействии застройщикам и их конкурсным управляющим со стороны органов исполнительной власти и прокуратуры города в мероприятиях, направленных на восстановление прав пострадавших граждан", — отметили в прокуратуре.
ТАСС: последние новости
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