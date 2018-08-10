Приставы арестовали квартиру жителя Балашова за долг на сумму 900 тысяч рублей

Приставы наложили арест на двухкомнатную квартиру жителя Балашова. У мужчины имелась задолженность на сумму 500 тысяч рублей. Также за пользование деньгами он должен был выплатить проценты на сумму 400 тысяч рублей. Общий долг вырос до 900 тысяч, но гражданин не собирался погашать его. Об этом сегодня сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области.

Кредитор обратился в суд с заявлением о возврате указанной суммы и обращении взыскания на залоговое имущество — двухкомнатную квартиру. Суд удовлетворил эти требования. Если в течение определённого срока задолженность не будет ликвидирована, квартира будет передана на оценку и в дальнейшем её продадут.