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Басманный суд арестовал экс-министра строительства Астрахани
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Басманный суд арестовал экс-министра строительства Астрахани
Говорит Москва
1 час назад
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Речь идёт об аукционах в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Нарушения выявлены на 4 тендерах на строительство автомобильных дорог.
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