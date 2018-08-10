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Басманный суд арестовал экс-министра строительства Астрахани
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Басманный суд арестовал экс-министра строительства Астрахани 

Говорит Москва 1 час назад
Речь идёт об аукционах в рамках госпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Астраханской области». Нарушения выявлены на 4 тендерах на строительство автомобильных дорог.
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