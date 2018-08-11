Столичные власти не прогнозируют рост цен на жилье в ближайшие два-три года 

Об этом заявил руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев. Фото: www.sevizm.mos.ru Рост цен на жилье в Москве если и начнется, то не сегодня и даже не через год. Такой утешительный для покупателей жилья прогноз сделал в эфире телеканала «Москва 24» председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев (на фото). По мнению чиновника, подорожанию столичных квартир в этот период воспрепятствуют новые правила долевого строительства, ужесточающие требования к застройщику в части распоряжения деньгами дольщиков. Речь идет, в частности, о размещении средств последних на счетах эскроу. Фото: www.kr-gazeta.ru Но эти правила в полном объеме вступают в силу только с середины следующего года, в то время как в Москве, по словам Тимофеева, есть огромный задел проектов застройки, разрешения по которым получены задолго до внесения изменений в 214-ФЗ. «И это задел более чем на три года. А это значит, что в течение двух-трех лет мы не прогнозируем увеличение стоимости, именно стоимости жилья. Она будет, скорее всего, расти уже с 2021-2022 годов, когда как раз эти новые объекты закончатся», — уточнил глава Москомстройинвеста. Фото: www.urbanlook.ru Эти прогнозы перекликаются с выводами портала ЕРЗ, который зафиксировал тенденцию на снижение цены предложений новостроек еще в конце весны — в то время как большинство изданий, анализирующих ситуацию на рынке недвижимости, предсказывали рост цен уже в июле. Напомним, что в начале июля Константин Тимофеев высказывался похожим образом, предсказав рост обращений за разрешениями на строительство от застройщиков в Москве до 1 июля 2019 год и спад длиной 6—8 месяцев после этой даты. Фото: www.itd3.mycdn.me Глава столичного ведомства связал ожидаемую волатильность рынка с нежеланием многих девелоперов переходить на новую схему финансирования, связанную с отстранением застройщика от денег дольщиков и усилением его зависимости от банков. Фото: www.etpmtg.ru