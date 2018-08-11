На строительство стадиона в новосибирском Линёво потратят 30,5 млн рублей

На строительство стадиона в поселке Линёво Искитимского района Новосибирской области в этом году выделено 30,5 млн руб. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

Из этой суммы 29 млн руб. приходятся на областной бюджет, 1,5 млн руб. — на местный. Строительство объекта началось в 2017 году.

«Для запуска стадиона в эксплуатацию уже в этом году — в октябре — необходимо завершить работы по устройству беговых дорожек, универсальной спортивной площадки для игровых видов спорта, организации проездов и тротуаров. Кроме этого запланирована установка модульных бытовых помещений и легковозводимых зрительских трибун», — говорится в сообщении.

По данным сайта правительства, завершение второго этапа позволит запустить стадион с футбольным полем с искусственным покрытием в эксплуатацию. Но после этого необходимо провести работы по благоустройству прилегающей территории и освещению стадиона. Для этого врио губернатора Андрей Травников поручил департаменту физкультуры и спорта совместно с Минстроем Минфином региона запланировать бюджетные средства и на следующий год.

В октябре прошлого года о начале строительства стадиона сообщал сайт администрации Искитимского района. Тогда заместитель главы райадминистрации Владимир Григоревский сообщал о том, что второй этап проекта — возведение двухэтажного корпуса спорткомплекса — начнется не ранее 2019 года.

Фото: сайт администрации Искитимского района