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В Немане фирма незаконно выдавала кредиты под залог недвижимости
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В Немане фирма незаконно выдавала кредиты под залог недвижимости 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
ООО «Вариант» заключило договоры целевого займа с 27 клиентами. Однако сведения о компании не были внесены в госреестры кредитных организаций Банка России. Нарушения удалось выявить во время прокурорской проверки исполнения требований закона о микрофинансовых организациях.
"Мировым судьёй вынесены постановления о привлечении генерального директора и юридического лица ООО «Вариант» к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тыс. рублей и 100 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.
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