В Немане фирма незаконно выдавала кредиты под залог недвижимости 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
ООО «Вариант» заключило договоры целевого займа с 27 клиентами. Однако сведения о компании не были внесены в госреестры кредитных организаций Банка России. Нарушения удалось выявить во время прокурорской проверки исполнения требований закона о микрофинансовых организациях.
"Мировым судьёй вынесены постановления о привлечении генерального директора и юридического лица ООО «Вариант» к административной ответственности в виде штрафов в размере 20 тыс. рублей и 100 тыс. рублей", — уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры.