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Большая распродажа Украины: почти тысяча гособъектов уйдут с молотка, но дыру в бюджете не заткнут
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Большая распродажа Украины: почти тысяча гособъектов уйдут с молотка, но дыру в бюджете не заткнут 

Украина.ру 42 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Фонда Виталий Трубаров.
По его словам, стартовая стоимость объектов составляет почти 70 млн гривен.
«Вся необходимая информация о лотах доступна в системе «Прозоро. Продажи» и каждый желающий может ознакомиться, как с уже выставленными на продажу объектами так и с теми, которые загружены в базу данных", — написал Трубаров.
Руководитель Фонда также добавил, что до конца года будет выставлен на продажу еще 750 объектов малой приватизации.
«Первым лотом малой приватизации будет государственный пакет акций акционерного общества «Укрпапирпром» со стартовой ценой 12,3 млн гривен. Первый аукцион состоится 30 августа», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что всего около 700 объектов подпадают под классификацию «малой приватизации» в 2018 году. Всего таких объектов тысячи. Главный критерий для определения малого предприятия — его стоимость не должна превышать 250 млн грн.
Львиная доля малой приватизации — это здания, как достроенные, так и недостроенные, небольшие промышленные зоны, базы отдыха, множество гаражей, бань и магазинов. Как отмечали в Фонде, реализация 700 объектов государственного бюджета может поступить около 2 млрд грн. В то же время юрист аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник заявлял, что в украинском госбюджете назрела дыра как минимум в 52 млрд грн.
«За разработку лицензионных условий взялись именно сейчас, потому что у нас очень большие бюджетные дыры. Как вы знаете, у нас и на спецконфискацию было запланировано прибыль в 12 млрд грн, и от приватизации планировалось получить около 40 млрд грн. Так как приватизация в этом году не происходила, спецконфискация не происходит, соответственно, сформирована дыра в меньшей мере 52 млрд грн. И она должна быть чем-то компенсирована», — сказал он.
Очевидно, что 2 млрд от малой приватизации такую дыру закрыть неспособны.
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