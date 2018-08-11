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Стоимость достройки 27 проблемных домов в Саратове составляет 3,4 млрд рублей
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Стоимость достройки 27 проблемных домов в Саратове составляет 3,4 млрд рублей 

Новости Саратова 3 часа назад
Губернатор Валерий Радаев уточнил цену вопроса во вступительном слове на встрече обманутых дольщиков со спикером ГД РФ Вячеславом Володиным.
Мероприятие в эти минуты проходит в областной библиотеке. 15 домов — из 4 самой проблемной группы, 12 — так называемые «абасовские дома», находящиеся под арестом предпринимателя Алексея Абасова, который входил в руководство 6 фирм-застройщиков.
— В числе обманутых дольщиков — 1529 человек не имеют официально иного жилья. 119 семей воспользовались материнским капиталом, 391 дольщик имеет непогашенные ипотечные кредиты. Всего от действий недобросовестных застройщиков по официальным данным пострадали 3530 семей, — заявил Радаев.
Основной доклад по проблемным домам подготовил мэр Саратова Михаил Исаев. Он отметил, что из 15 домов 4 группы, четыре объекта уже получили новое разрешение на строительство. 7 находятся в завершающей стадии процедуры банкротства, 4 — в начальной стадии.
Далее Исаев перешел к докладу по каждому из домов отдельно. Мы следим за развитием событий.
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