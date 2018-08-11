Спикер ГД ГРФ: Квартиры в долгостроях Саратова покупались «за три копейки» 

Вячеслав Володин предложил уделить особое внимание стоимости квартир в проблемных домах и за счет этого найти дополнительные ресурсы на их достройку.
Об этом спикер ГД РФ заявил на встрече с обманутыми дольщиками в Саратове 11 августа.
— Часть людей платили честную цену, а некоторые квартиры получили в этих домах по сильно заниженной стоимости. Это несправедливо. Также надо понять, на какие средства приобретали квартиры многочисленные юридические лица в этих домах. Речь о тех случаях, когда купили «за три копейки». Если есть основания, надо обращаться в правоохранительные органы. Сейчас получается, что за них расплачиваться нужно остальным дольщикам и городу. Такого не бывает, что квартиры фактически за бесплатно раздавались. Давайте на этом остановимся и используем эти возможности для финансирования достройки домов. Этот анализ до конца не сделан, — отметил Володин.
Председатель Госдумы напомнил о том, что ранее обсуждали с обманутыми дольщиками проблему дорогих ипотечных кредитов.