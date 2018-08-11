Ещё
В Орловской области объем кредитования в реальном секторе вырос на 7,5%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.25
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

В Орловской области объем кредитования в реальном секторе вырос на 7,5% 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Отделение Орел ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обобщило данные о выданных кредитах юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Всего 46,3 млрд рублей, что больше аналогичного полугодия прошлого года на 7,5%.
Наибольший рост произошел в секторе предприятий малого и среднего бизнеса. Они заимствовали 15,4 млрд рублей, что на 46,7% больше объема выдач за шест месяцев 2017 года. Наибольшее падение показала торговля. В этой сфере выдано кредитов на 10,3 млрд рублей, что на 28,7% меньше.
Аграрии региона получили 14,1 млрд рублей, что на 53,3% больше аналогичного периода прошлого года. Предприятия обрабатывающего производства заимствовали 11,7 млрд рублей, здесь прирост составил почти 50%.
По данным отделения по Орловской области Главного управления Банка России по ЦФО, в нашем регионе есть отделения шести банков, 162 их структурных подразделений.
Сообщение В Орловской области объем кредитования в реальном секторе вырос на 7,5% появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловские чиновники отчитались об увеличении доходов бюджета «Ворсма» поставит передвижные поликлиники для орловских больниц Сосковский район купил «Гранту» и собирается взять кредит
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсии россиян могут пересчитать79
США берут рубль на прицел2
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту25
Запрет на доллар. Могут ли компании в РФ перейти на евро?49
Пенсионерам запретят продавать квартиры399
Видео
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
00:21
Рубль не отбился: Госдеп принуждает Россию покаяться
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение