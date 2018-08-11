В Орловской области объем кредитования в реальном секторе вырос на 7,5%

Отделение Орел ГУ Банка России по Центральному федеральному округу обобщило данные о выданных кредитах юрлицам и индивидуальным предпринимателям. Всего 46,3 млрд рублей, что больше аналогичного полугодия прошлого года на 7,5%.

Наибольший рост произошел в секторе предприятий малого и среднего бизнеса. Они заимствовали 15,4 млрд рублей, что на 46,7% больше объема выдач за шест месяцев 2017 года. Наибольшее падение показала торговля. В этой сфере выдано кредитов на 10,3 млрд рублей, что на 28,7% меньше.

Аграрии региона получили 14,1 млрд рублей, что на 53,3% больше аналогичного периода прошлого года. Предприятия обрабатывающего производства заимствовали 11,7 млрд рублей, здесь прирост составил почти 50%.

По данным отделения по Орловской области Главного управления Банка России по ЦФО, в нашем регионе есть отделения шести банков, 162 их структурных подразделений.