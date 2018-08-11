Ещё
Володин и Радаев встретились с участниками долевого строительства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.11
$
67.50
76.91
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
64.00
74.40
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Володин и Радаев встретились с участниками долевого строительства 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Саратовской областной универсальной научной библиотеке прошла встреча спикера Государственной думы Вячеслава Володина и губернатора Саратовской области Валерия Радаева с участниками долевого строительства
В своем вступительном слове глава региона отметил, что встреча в таком формате организована с целью провести анализ сделанного и наметить дальнейшие пути работы. Было подчеркнуто, что вопросы завершения строительства проблемных домов еженедельно обсуждаются на рабочей группе с участием депутатов Госдумы, курирующих объекты, представителей правоохранительных органов, строительных и ресурсоснабжающих организаций, участников долевого строительства.
«В соответствии с Вашими рекомендациями рабочая группа сосредоточила внимание на 27 самых сложных объектах. Долгострои условно разделены на две группы: 15 домов, срок возобновления строительства которых не определен, и 12 домов так называемой «группы Абасова», — подчеркнул Валерий Радаев, обращаясь к Вячеславу Володину.
На сегодняшний день определены степень готовности каждого объекта, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и объект незавершенного строительства, размеры финансовых ресурсов для завершения строительства. На каждый долгострой составлен «социальный паспорт». Документ включает в себя сведения о жилищных условиях гражданина, принадлежности к льготным категориям. Также учтена информация об условиях приобретения квартир, наличии ипотеки, использовании материнского капитала, — отметил глава региона.
По словам губернатора области, всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали 3530 семей. В том числе — 91 многодетная семья, 108 одиноких родителей, 466 ветеранов труда, 51 ветеран боевых действий и военной службы, 113 инвалидов, 284 малоимущих семьи, 266 усыновителей и опекунов, 1529 граждан, не имеющих собственного жилья. Материнским капиталом воспользовались 119 семей. Ипотечные кредиты предоставлены 391 дольщику. Стоимость необходимых компенсационных мер для достройки 27 объектов оценивается в 3,4 млрд рублей.
Также глава региона отметил, что для оперативного решения текущих проблем создана постоянно действующая рабочая группа. В ее состав вошли представители регионального минстроя, администрации Саратова, областной Думы, Росреестра, прокуратуры и правоохранительных органов.
Парламентская газета: последние новости
В России упростили процедуру регистрации недвижимости Утверждён список документов для операций по расчётному счёту застройщика ЦБ изучит предложение ОНФ запретить переуступку ипотечных требований
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Быстрому падению курса рубля нашли объяснение28
В России готовятся новые пенсионные изменения411
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту28
США берут рубль на прицел
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение