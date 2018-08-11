Володин и Радаев встретились с участниками долевого строительства

В своем вступительном слове глава региона отметил, что встреча в таком формате организована с целью провести анализ сделанного и наметить дальнейшие пути работы. Было подчеркнуто, что вопросы завершения строительства проблемных домов еженедельно обсуждаются на рабочей группе с участием депутатов Госдумы, курирующих объекты, представителей правоохранительных органов , строительных и ресурсоснабжающих организаций, участников долевого строительства.

«В соответствии с Вашими рекомендациями рабочая группа сосредоточила внимание на 27 самых сложных объектах. Долгострои условно разделены на две группы: 15 домов, срок возобновления строительства которых не определен, и 12 домов так называемой «группы Абасова», — подчеркнул Валерий Радаев, обращаясь к Вячеславу Володину.

На сегодняшний день определены степень готовности каждого объекта, наличие правоустанавливающих документов на земельный участок и объект незавершенного строительства, размеры финансовых ресурсов для завершения строительства. На каждый долгострой составлен «социальный паспорт». Документ включает в себя сведения о жилищных условиях гражданина, принадлежности к льготным категориям. Также учтена информация об условиях приобретения квартир, наличии ипотеки, использовании материнского капитала, — отметил глава региона.

По словам губернатора области, всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали 3530 семей. В том числе — 91 многодетная семья, 108 одиноких родителей, 466 ветеранов труда, 51 ветеран боевых действий и военной службы, 113 инвалидов, 284 малоимущих семьи, 266 усыновителей и опекунов, 1529 граждан, не имеющих собственного жилья. Материнским капиталом воспользовались 119 семей. Ипотечные кредиты предоставлены 391 дольщику. Стоимость необходимых компенсационных мер для достройки 27 объектов оценивается в 3,4 млрд рублей.