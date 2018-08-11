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Володин: строительство двух долгостроев возобновилось в Саратовской области
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Володин: строительство двух долгостроев возобновилось в Саратовской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
САРАТОВ, 11 августа. /ТАСС/. Строительство двух долгостроев возобновилось в Саратовской области в текущем году, сдача домов намечена на 2019 и 2020 годы. Об этом в субботу сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов.
"В текущем году в строй введено пять домов из числа бывших долгостроев, в правах восстановлены 329 человек. Возобновлены работы на еще двух объектах, строительство которых будет завершено в 2019 и 2020 годах, что позволит предоставить жилье 252 пострадавшим гражданам", — сказал Володин.
По данным правительства региона, всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали в области 3,53 тыс. семей. В 2018 году запланирован ввод 15 объектов, что позволит восстановить права 897 участников строительства.
В августе 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин провел ряд встреч с дольщиками региона. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам. Володин пообещал взять ситуацию на контроль.
Володин был избран в Госдуму седьмого созыва от региональной группы, в которую входила Саратовская область.
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