Володин: строительство двух долгостроев возобновилось в Саратовской области

САРАТОВ, 11 августа. / ТАСС /. Строительство двух долгостроев возобновилось в Саратовской области в текущем году, сдача домов намечена на 2019 и 2020 годы. Об этом в субботу сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе рабочей поездки в Саратов.

"В текущем году в строй введено пять домов из числа бывших долгостроев, в правах восстановлены 329 человек. Возобновлены работы на еще двух объектах, строительство которых будет завершено в 2019 и 2020 годах, что позволит предоставить жилье 252 пострадавшим гражданам", — сказал Володин.

По данным правительства региона, всего от действий недобросовестных застройщиков пострадали в области 3,53 тыс. семей. В 2018 году запланирован ввод 15 объектов, что позволит восстановить права 897 участников строительства.

В августе 2017 года спикер Госдумы Вячеслав Володин провел ряд встреч с дольщиками региона. В тот же день была создана комиссия по проблемным домам. Володин пообещал взять ситуацию на контроль.

Володин был избран в Госдуму седьмого созыва от региональной группы, в которую входила Саратовская область.