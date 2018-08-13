Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную летнюю веранду на юго-западе Москвы

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы добилась демонтажа незаконного летнего кафе на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В Юго-Западном административном округе владелец кафе демонтировал летнюю часть заведения, установленную с нарушениями на смежном земельном участке. Госинспекция по недвижимости подтвердила факт освобождения территории у ресторана по адресу: проспект 60-летия Октября, вл. 23», — говорится в сообщении.

Ранее в ходе инспекции выяснилось, что владелец не стал включать летнее кафе в городскую схему размещения и самовольно поставил зонты, столы и стулья на не принадлежащем ему участке. В связи с этим он получил предписание убрать сезонную часть ресторана.

«В настоящее время требования Госинспекции выполнены, занятый ранее земельный участок приведен в надлежащий вид», — пояснили в ведомстве.