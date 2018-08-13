Ещё
Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную летнюю веранду на юго-западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.65
$
68.00
77.53
77.70
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
71.40
+0.21 Золото
1197.22
–0.26 РТС
1059.76
–0.68
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1392
–0.0314
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Госинспекция по недвижимости ликвидировала незаконную летнюю веранду на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости столицы добилась демонтажа незаконного летнего кафе на юго-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В Юго-Западном административном округе владелец кафе демонтировал летнюю часть заведения, установленную с нарушениями на смежном земельном участке. Госинспекция по недвижимости подтвердила факт освобождения территории у ресторана по адресу: проспект 60-летия Октября, вл. 23», — говорится в сообщении.
Ранее в ходе инспекции выяснилось, что владелец не стал включать летнее кафе в городскую схему размещения и самовольно поставил зонты, столы и стулья на не принадлежащем ему участке. В связи с этим он получил предписание убрать сезонную часть ресторана.
«В настоящее время требования Госинспекции выполнены, занятый ранее земельный участок приведен в надлежащий вид», — пояснили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Темпы роста интернет-торговли в Москве превысили в январе-июне 35% Более 20 коммерческих объектов в границах Садового кольца выставлены на аукционы В 2018 г. новое жилье по программе реновации получат жители 40 пятиэтажек
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сенаторы придумали замену пенсиям608
Россиян могут лишить долларовых накоплений618
Авиабилеты за границу подорожают13
Подсчитаны потери олигархов РФ из-за нескольких слов
Вашингтон «убьет» рубль к концу года779
Видео
00:58
Рубль вернулся к росту
Рынки
01:41
Черная дыра: будут ли завтра пенсии
Экономика Статьи
00:20
Рубль обновил антирекорд впервые с апреля 2016 года
Рынки
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
04:44
Россиян могут лишить долларовых накоплений
Экономика Статьи
00:58
Песков оценил новые торговые планы Эрдогана
Экономика
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение