Госинспекция по недвижимости оштрафовала владельца парковки за нелегальное использование земли в Москве

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы оштрафовала коммерческую компанию за использование участка на северо-западе столицы под паркинг после истечения договора аренды. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На северо-западе Москвы оштрафована коммерческая компания, которая несанкционированно использует территорию под парковку по адресу ул. Берзарина, вл. 36, стр. 2, 9, 10. Договор аренды земли истек еще в марте, однако коммерсанты не стали освобождать территорию и передавать ее представителю собственника городской земли, а продолжили здесь свою деятельность. В связи с этим столичная Госинспекция по недвижимости составила протокол об административном нарушении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данном участке расположен комплекс административно-складских зданий, территория по периметру огорожена забором, охраняется, при въезде установлены шлагбаум и строение контрольно-пропускного пункта.

«В настоящее время территория по-прежнему используется для парковки и эксплуатацию административных зданий без разрешительной документации на землю. Земельно-правовые отношения не оформлены. Помимо штрафа бывший арендатор получил предписание принять меры по устранению нарушения — освободить участок и передать его городу в надлежащем виде», — добавили в ведомстве.