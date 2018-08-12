Ещё
Госинспекция по недвижимости оштрафовала владельца парковки за нелегальное использование земли в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Госинспекция по недвижимости оштрафовала владельца парковки за нелегальное использование земли в Москве 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы оштрафовала коммерческую компанию за использование участка на северо-западе столицы под паркинг после истечения договора аренды. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На северо-западе Москвы оштрафована коммерческая компания, которая несанкционированно использует территорию под парковку по адресу ул. Берзарина, вл. 36, стр. 2, 9, 10. Договор аренды земли истек еще в марте, однако коммерсанты не стали освобождать территорию и передавать ее представителю собственника городской земли, а продолжили здесь свою деятельность. В связи с этим столичная Госинспекция по недвижимости составила протокол об административном нарушении», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данном участке расположен комплекс административно-складских зданий, территория по периметру огорожена забором, охраняется, при въезде установлены шлагбаум и строение контрольно-пропускного пункта.
«В настоящее время территория по-прежнему используется для парковки и эксплуатацию административных зданий без разрешительной документации на землю. Земельно-правовые отношения не оформлены. Помимо штрафа бывший арендатор получил предписание принять меры по устранению нарушения — освободить участок и передать его городу в надлежащем виде», — добавили в ведомстве.
Агентство «Москва»: последние новости
Строительство жилого дома почти на 200 квартир в Ступино планируют завершить в III квартале 2019 г. ADG group получила разрешения на реконструкцию 20 столичных кинотеатров Более 20 домов по программе реновации выставили на кадастровый учет в Москве с начала года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предостерегли от покупки валюты419
Стройкомплекс замер в ожидании перезагрузки5
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту31
Пенсионерам запретят продавать квартиры402
В России готовятся новые пенсионные изменения416
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение