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Молодые семьи Комсомольска в конце августа заселятся в новые квартиры
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Молодые семьи Комсомольска в конце августа заселятся в новые квартиры 

Хабаровский край сегодня 21 минуту назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Многоквартирный пятиэтажный дом на 55 квартир, расположенный по улице Пионерской в Комсомольске-на-Амуре, уже в конце августа примет своих первых жильцов. Половина из них — молодые семьи, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Дом находится в высокой степени готовности, сейчас идут отделочные работы и работы по благоустройству территории, — рассказывает пресс-секретарь администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев. — Молодые семьи, которые в него заселятся, участвовали в долевом строительстве. Часть средств была выделена городским и краевым бюджетами, часть — это деньги самих будущих новоселов. Компенсации будут зависеть от состава семьи и могут достигать от 700 тысяч до 1,3 миллиона рублей.
Как ранее сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», пятиэтажный дом строится рядом с аналогичным жилым зданием, которое было сдано в эксплуатацию в конце прошлого года. Новоселье в нём также отметили молодые семьи. Кроме этого, несколько квартир в новостройке получили сироты, стоящие в очереди на обеспечение жильём.
Рядом с типовыми пятиэтажками подрядчик — местная компания «Росинмонолитстрой» возводит еще один, но уже 8-этажный дом. Там так же часть квартир будет выделена для заселения молодыми семьями, какая именно часть — сейчас определяется в городе и крае. Сдать его рассчитывают следующим летом. Это первая за долгие годы комплексная застройка города Юности.
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