Ещё
Где сколько платят? Самые дорогие регионы по тарифам на ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.10
$
67.50
76.65
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1211.32
–0.01 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
10.08
1.1412
–0.0248
29.07
1.1659
09.08
05.08
31.07

Где сколько платят? Самые дорогие регионы по тарифам на ЖКХ 

Inmyroom 1 час назад
Фото: Inmyroom
C 1 июля в российских регионах повысились тарифы на ЖКХ, пишут Вести. Но рост цен неоднородный, так как стоимость отдельных услуг определяется местными властями. По закону общее повышение тарифов ЖКХ не должно превышать установленных государством предельных индексов.
Индекс зависит от экономической успешности региона: чем лучше жизнь, тем выше коммунальный платеж. Выше всего индекс в Москве — 7,5, второе место с индексом 6,5 делят три региона: Санкт-Петербург, Камчатский край и Республика Саха (Якутия).
Лидерами по объему платежей не первый год становятся «удаленные регионы»: Якутия, Чукотка, Камчатка. Выше всего тариф был в Чукотском автономном округе — в среднем 9 789 руб. за квартиру, а в Якутии за последние 5 лет стоимость услуг ЖКУ выросла на 42%. «Дорогими» регионами оказались также Московская и Ленинградская область, Магадан и Коми.
Inmyroom: последние новости
Цены на элитные квартиры в Москве взлетели на 6% Квартиры для россиян спроектируют по всему миру Где находится самая дешевая квартира России?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы самые дисциплинированные заемщики
Россиян предостерегли от покупки валюты420
В России готовятся новые пенсионные изменения416
Турция решила рассчитаться с Россией местной валютой152
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту31
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
03:13
«Северному потоку-2» нашли альтернативу
Экономика
02:28
Порошенко нашел в России «троянского коня»
Экономика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение