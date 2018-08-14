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Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ
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Раскрыты детали повышения тарифов ЖКХ 

Lenta.ru 19 минут назад
Минэкономразвития раскрыло детали индексации тарифов ЖКХ в связи с повышением НДС. С документами Минэкономразвития (МЭР) ознакомился РБК.
По данным ведомства, повышение тарифов ЖКХ следует провести в два этапа в 2019 году. При этом, рост не должен превысить прогноз по инфляции. Предложение было отправлено в Минэнерго, Минстрой и Федеральную антимонопольную службу. Пресс-служба министерства подтвердила подлинность письма.
МЭР предлагает повысить тарифы ЖКХ с 1 января частично, чтобы предотвратить «негативные тарифные последствия». Размер повышения должен составить 1,7 процента — по подсчетам ведомства, именно на столько вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 18 до 20 процентов. Вторая индексация запланирована на 1 июля. Она будет скорректирована так, чтобы совокупный рост платы граждан «оставался в ранее принятых пределах, не превышающих целевую инфляцию».
6 августа стало известно, что итоговая сумма в платежках ЖКХ может вырасти на два процента. Минэкономразвития предложило увеличить тарифы на те же процентные пункты, на которые был увеличен НДС.
3 августа президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому нынешняя ставка налога на добавленную стоимость повышается с 18 до 20 процентов. По предварительным оценкам, повышение НДС приведет к дополнительным доходам бюджета в размере 620 миллиардов рублей в год.
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