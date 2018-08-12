Правительство выделит 325,5 млн рублей на стимулирование налогового потенциала в Приморье

Правительство России выделит из резервного фонда 325,5 миллиона рублей для стимулирования налогового потенциала Приморского края. Всего планируется направить на эти цели для пяти регионов больше 900 миллионов рублей. Об этом сообщило ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс‐службу Минвостокразвития.

Приморский край получит из резервного фонда правительства России 325,5 миллиона рублей на стимулирование налогового потенциала. Всего для пяти регионов будет выделено свыше 900 миллионов рублей. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев

Якутия получит свыше 388 миллионов рублей, Хабаровский край — практически 190 миллионов рублей, Камчатский край — более 47 миллионов рублей, а Еврейская автономная область — более двух миллионов рублей.