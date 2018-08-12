На 23% вырос рынок новых автомобилей в регионе

Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Удмуртия: здесь по сравнению с январем — июнем 2017 года рынок вырос на 44,2% (при среднерыночном показателе +16,6%). Об этом сообщает в своем отчете аналитическое агентство «Автостат».

По показателю объема рынка среди нестоличных регионов РФ лидирует Татарстан (33,4 тыс. шт. ; +5,9%). А крупнейшим рынком в стране традиционно остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 112 тыс. реализованных легковых авто, что на 14,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года вырос на 16,6% и составил 750,7 тысяч единиц. Эксперты агентства отмечают, что во всех субъектах РФ рынок новых показывает положительную динамику, за исключением одного — Карачаево-Черкесской Республики — минус 2,4%.