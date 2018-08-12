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На 23% вырос рынок новых автомобилей в регионе
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На 23% вырос рынок новых автомобилей в регионе 

Все новости Новосибирской области 29 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
Самый большой рост рынка новых автомобилей показывает Удмуртия: здесь по сравнению с январем — июнем 2017 года рынок вырос на 44,2% (при среднерыночном показателе +16,6%). Об этом сообщает в своем отчете аналитическое агентство «Автостат».
По показателю объема рынка среди нестоличных регионов РФ лидирует Татарстан (33,4 тыс. шт. ; +5,9%). А крупнейшим рынком в стране традиционно остается Москва, показатель которой за отчетный период достиг 112 тыс. реализованных легковых авто, что на 14,9% больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в России по итогам 6 месяцев 2018 года вырос на 16,6% и составил 750,7 тысяч единиц. Эксперты агентства отмечают, что во всех субъектах РФ рынок новых показывает положительную динамику, за исключением одного — Карачаево-Черкесской Республики — минус 2,4%.
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