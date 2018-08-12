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Продажи на рынке LCV с пробегом сократились на 3,3%
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Продажи на рынке LCV с пробегом сократились на 3,3% 

«Автостат Инфо» 10 минут назад
Продажи на рынке LCV с пробегом сократились на 3,3% Аналитики «Автостат Инфо» установили, что на рынке LCV с пробегом в первом полугодии текущего года было продано 191 800 ед. техники. Рынок вырос в продажах на 3,3% в годовом сравнении.
В отчетное полугодие на вторичном рынке LCV было продано 106 908 машин российских марок (-3,7%) и 84 892 шт. иномарок (-3%). Доли этих сегментов распределились как 55,7% и 44,3%.
В первом полугодии на рынке подержанных LCV было продано 81 047 ед. машин «ГАЗ» (-6,2%). Отечественная марка стала лидером на вторичном рынке легких коммерческих авто. В рейтинге рынка LCV с пробегом второе место занимает «УАЗ» — 20 619 ед. (+5%), а третье — Volkswagen (13 066 шт., -1%). В список самых успешных брендов вторичного рынка LCV в России по итогам первого полугодия вошли также Toyota (11 839 ед., -6,3%), Ford (9846 шт., -2%), Mercedes-Benz (9785 шт., +4,4%).
Добавим, что в июле 2018 года в России рынок LCV с пробегом вырос на 1% и составил 35 181 ед. против 34 877 ед. авто, проданных в июле 2017-го.
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