Продажи подержанных автомобилей LCV в РФ упали на 3% в I полугодии 2018 года

Коммерческие автомобили вторичного рынка стали пользоваться наименьшей популярностью, показатели на 1-ое полугодье упали на 3 процента.

За первые шесть месяцев 2018 года удалось продать около 190 тысяч транспортных средств. Отечественный производитель лидирует в количестве проданых авто, за указанный период было релизовано около 100 тысяч т.с Иностраный транспорт отстаёт, в 2018 году потребителями продано около 80 тысяч комерческих автомобилей с пробегом.

Самой востребованной моделью LCV на авторынке РФ остаётся «ГАЗ».

На второй строчке по популярности коммерческого транспорта занимает «УАЗ», за 1-ое полугодье реализовалось около 20 тысяч автомобилей, такие показатели говорят о приросте в 5 процентов.

Автомобили Volkswagen упали в спросе в этом году, также и менее востребованным стал транспорт Toyota.