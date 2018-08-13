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Продажи подержанных автомобилей LCV в РФ упали на 3% в I полугодии 2018 года
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Продажи подержанных автомобилей LCV в РФ упали на 3% в I полугодии 2018 года 

Car.ru 53 минуты назад
Фото: Car.ru
Коммерческие автомобили вторичного рынка стали пользоваться наименьшей популярностью, показатели на 1-ое полугодье упали на 3 процента.
За первые шесть месяцев 2018 года удалось продать около 190 тысяч транспортных средств. Отечественный производитель лидирует в количестве проданых авто, за указанный период было релизовано около 100 тысяч т.с Иностраный транспорт отстаёт, в 2018 году потребителями продано около 80 тысяч комерческих автомобилей с пробегом.
Самой востребованной моделью LCV на авторынке РФ остаётся «ГАЗ».
На второй строчке по популярности коммерческого транспорта занимает «УАЗ», за 1-ое полугодье реализовалось около 20 тысяч автомобилей, такие показатели говорят о приросте в 5 процентов.
Автомобили Volkswagen упали в спросе в этом году, также и менее востребованным стал транспорт Toyota.
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