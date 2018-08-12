Саратовская область получит премию от правительства за рост сбора налогов

Саратовская область попала в число 63 субъектов РФ, показавших по итогам 2017 года прирост поступления по налогу на прибыль организаций (перечисляется в федеральный бюджет — прим. ред.) и получит финансовое поощрение. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым , опубликованона сайте Белого дома.

Всего «в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций» из резервного фонда правительства страны регионам выделяется 30,6 миллиарда рублей.

«При расчете размера дотации учитывался положительный прирост поступления по налогу на прибыль организаций, зачисленный в федеральный бюджет на территории соответствующего субъекта Федерации по итогам 2017года. Таким образом, предоставление дотаций позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост таких налоговых поступлений по итогам 2017года», — отмечается в пояснительной справке к документу.

Как оказалось, размеры дотаций, выделяемых регионам, различаются на порядок. Так, Саратовская область получит 126,5 миллиона рублей. При этом Москва заслужила поощрение в 5,49 миллиарда, Московская область — в 2,76 миллиарда рублей. Также среди лидеров по приросту налога оказались Кемеровская (дотация — 2,96 миллиарда рублей), Астраханская (2,65 миллиарда) и Свердловская (1,44 миллиарда) области.

В то же время Еврейская автономная область получит из резервного фонда правительства лишь 2,5 миллиона рублей, Калмыкия — 3,1 миллиона.

Ряду регионов, к примеру, соседними с Саратовской Волгоградской и Самарской областям, после изучения их показателей по налогу на прибыль дотации от федеральных чиновников вообще не достались.