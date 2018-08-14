6,1-дюймовый LCD iPhone будет стоить от $699, iPhone X Plus — от $999

6,1-дюймовый LCD iPhone будет стоить от $699, iPhone X Plus — от $999Аналитики из TrendForce сумели рассчитать стоимость новых айфонов 2018 года выпуска. В связи с не самыми радужными темпами продаж за последний год и ростом популярности китайских смартфонов, Apple пересмотрит политику ценообразования.

От Apple ждут три модели iPhone: две OLED модели с диагоналями дисплеев в 5,8 и 6,5 дюймов, а также более доступную версию c LCD-матрицей 6,1-дюймов.

TrendForce оценило стоимость смартфонов так:

— LCD iPhone 6,1 дюймов — от $699 до $749 — OLED iPhone X 5,8” (обновленный) — $899 — $949 — OLED iPhone X Plus 6,5” от $999 По мнению аналитиков, на 6,1-дюймовый iPhone придется основная волна продаж. Эта модель, по мнению Apple, должна составить конкуренцию другим смартфонам «среднего звена».

Весь этот год Apple работала над снижением себестоимости компонентов для iPhone. Этим же объясняется желание компании перейти на матрицы производства LG. Южнокорейская Samsung запрашивает за OLED-панели слишком высокую цену.